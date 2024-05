fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Marchwiński i Velde opuszczą Lecha?

Lech Poznań zalicza bardzo nieudany sezon, który zakończy poza podium Ekstraklasy. Oznacza to, że nie zagra w europejskich pucharach, co z kolei przesądziło o przyszłości Mariusza Rumaka. Kontrakt z Kolejorzem podpisał już Niels Frederiksen, który będzie jego następcą. Drużynę będzie prowadził dopiero od początku kolejnej kampanii.

Władze Lecha wyjaśniły już kwestię trenera, więc teraz skupiają się na rewolucji kadrowej, do jakiej dojdzie w trakcie letniego okienka. “Głos Wielkopolski” wymienia piłkarzy, którzy mogą pożegnać się z grą w Poznaniu. Są to między innymi Filip Bednarek, Nika Kwekweskiri, Alan Czerwiński, Barry Douglas czy Artur Sobiech. Niepewna pozostaje również przyszłość Adriela Ba Loui, z którym Kolejorz chętnie by się rozstał. Nie wiadomo jednak, czy jakikolwiek klub będzie chętny sprowadzić 27-letniego skrzydłowego.

Co więcej, brak awansu do europejskich pucharów sprawia, że Lech Poznań będzie musiał zarobić większe pieniądze na transferach wychodzących. Od jakiegoś czasu było wiadome, że to ostatni sezon w Ekstraklasie dla Filipa Marchwińskiego, który ma wylądować we Włoszech. Do odejścia szykuje się również Kristoffer Velde. Za obu tych zawodników Kolejorz powinien zainkasować kilka milionów euro.

Lech czeka na powroty z wypożyczeń piłkarzy, którzy powinni zostać włączeni do pierwszej drużyny na przyszły sezon. Chodzi między innymi o Maksymiliana Pingota, Filipa Borkowskiego czy Antoniego Kozubala.