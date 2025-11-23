Pogba w końcu się tego dokonał! Czekał na to ponad dwa lata

Paul Pogba zagrał pierwszy mecz po ponad dwóch latach przerwy, pojawiając się na boisku w końcówce spotkania Monaco z Stade Rennais. Był to jego pierwszy występ od 811 dni.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wrócił na boisko po 811 dniach

Paul Pogba znów pojawił się na murawie po bardzo trudnym okresie. Francuz ostatni raz zagrał 3 września 2023 roku, a jego przygoda w Juventusie zakończyła się po pozytywnym teście antydopingowym. W konsekwencji otrzymał czteroletnią karę, którą później skrócono do 18 miesięcy. Pomocnik w ostatnim czasie starał się wrócić do formy i w końcu po kilku miesiącach oczekiwania zadebiutował w barwach AS Monaco.

W przeciwieństwie do poprzednich tygodni tym razem pomocnik był gotowy, by wejść na boisko. Sebastien Pocognoli wprowadził go na murawę w 85. minucie w ligowym meczu przeciwko Stade Rennais. Choć klub z Księstwa przegrał aż 1:4 to moment wejścia Pogby był symboliczny.

Things we love to see.

We’re not dreaming.



Paul Pogba made his L1 debut today. ❤️ pic.twitter.com/IaJ5obwrrO — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 22, 2025

Francuz rozegrał ponad 400 oficjalnych spotkań dla Manchesteru United i Juventusu. Teraz 32-latek zaczyna swoją przygodę w Ligue 1 i chce regularnie grać. Co ciekawe Monaco zmierzy się z włoskim gigantem w Lidze Mistrzów 28 stycznia 2026 roku.

Pogba kolejną szansę może otrzymać w europejskich pucharach w środę 26 listopada w meczu przeciwko cypryjskiemu Pafos. Z kolei w sobotę 29 listopada Monaco czeka hitowe starcie z Paris Saint-Germain.

Zobacz także: Allegri był bliski objęcia hiszpańskiego giganta. Ujawnił historię sprzed kilku lat