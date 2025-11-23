Pogba w końcu się tego dokonał! Czekał na to ponad dwa lata

Pogba wrócił na boisko po 811 dniach
Paul Pogba znów pojawił się na murawie po bardzo trudnym okresie. Francuz ostatni raz zagrał 3 września 2023 roku, a jego przygoda w Juventusie zakończyła się po pozytywnym teście antydopingowym. W konsekwencji otrzymał czteroletnią karę, którą później skrócono do 18 miesięcy. Pomocnik w ostatnim czasie starał się wrócić do formy i w końcu po kilku miesiącach oczekiwania zadebiutował w barwach AS Monaco.
W przeciwieństwie do poprzednich tygodni tym razem pomocnik był gotowy, by wejść na boisko. Sebastien Pocognoli wprowadził go na murawę w 85. minucie w ligowym meczu przeciwko Stade Rennais. Choć klub z Księstwa przegrał aż 1:4 to moment wejścia Pogby był symboliczny.
Francuz rozegrał ponad 400 oficjalnych spotkań dla Manchesteru United i Juventusu. Teraz 32-latek zaczyna swoją przygodę w Ligue 1 i chce regularnie grać. Co ciekawe Monaco zmierzy się z włoskim gigantem w Lidze Mistrzów 28 stycznia 2026 roku.
Pogba kolejną szansę może otrzymać w europejskich pucharach w środę 26 listopada w meczu przeciwko cypryjskiemu Pafos. Z kolei w sobotę 29 listopada Monaco czeka hitowe starcie z Paris Saint-Germain.
