Pogba w końcu się tego dokonał! Czekał na to ponad dwa lata

Paul Pogba zagrał pierwszy mecz po ponad dwóch latach przerwy, pojawiając się na boisku w końcówce spotkania Monaco z Stade Rennais. Był to jego pierwszy występ od 811 dni.

Paul Pogba znów pojawił się na murawie po bardzo trudnym okresie. Francuz ostatni raz zagrał 3 września 2023 roku, a jego przygoda w Juventusie zakończyła się po pozytywnym teście antydopingowym. W konsekwencji otrzymał czteroletnią karę, którą później skrócono do 18 miesięcy. Pomocnik w ostatnim czasie starał się wrócić do formy i w końcu po kilku miesiącach oczekiwania zadebiutował w barwach AS Monaco.

W przeciwieństwie do poprzednich tygodni tym razem pomocnik był gotowy, by wejść na boisko. Sebastien Pocognoli wprowadził go na murawę w 85. minucie w ligowym meczu przeciwko Stade Rennais. Choć klub z Księstwa przegrał aż 1:4 to moment wejścia Pogby był symboliczny.

Francuz rozegrał ponad 400 oficjalnych spotkań dla Manchesteru United i Juventusu. Teraz 32-latek zaczyna swoją przygodę w Ligue 1 i chce regularnie grać. Co ciekawe Monaco zmierzy się z włoskim gigantem w Lidze Mistrzów 28 stycznia 2026 roku.

Pogba kolejną szansę może otrzymać w europejskich pucharach w środę 26 listopada w meczu przeciwko cypryjskiemu Pafos. Z kolei w sobotę 29 listopada Monaco czeka hitowe starcie z Paris Saint-Germain.

