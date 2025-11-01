Monaco traci cierpliwość do Pogby. Coraz większa frustracja w klubie

Paul Pogba wciąż nie zagrał ani minuty w barwach AS Monaco. Według francuskich mediów jego powrót na boisko ponownie się opóźni z powodu urazu kostki.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba kontuzjowany. Powrót pomocnika Monaco znów odłożony

Paul Pogba ma za sobą wyjątkowo trudny okres. Od momentu podpisania kontraktu z Monaco minęły cztery miesiące, a Francuz nie pojawił się jeszcze na boisku. Co więcej, jego ostatni występ w oficjalnym meczu miał miejsce ponad dwa lata temu, 3 września 2023 roku, gdy reprezentował Juventus. Wtedy Massimiliano Allegri wprowadził go z ławki w spotkaniu z Empoli.

Latem Pogba podpisał dwuletnią umowę z Monaco, licząc na nowy start w Ligue 1. Niestety, każda próba powrotu kończy się nowym urazem. Najnowszy problem to kontuzja kostki, przez którą pomocnik nie zagra w meczu przeciwko Paris FC. Trener Sebastien Pocognoli potwierdził jego absencję na konferencji prasowej, mówiąc, że piłkarz musi przejść dodatkowe badania. Wcześniej, jeszcze za kadencji Adolfa Huttera, Pogba zmagał się z urazem uda, który również uniemożliwił mu grę.

Tymczasem Monaco radzi sobie dobrze mimo licznych problemów kadrowych. Zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligue 1, tracąc zaledwie punkt do PSG. Po serii trzech spotkań bez zwycięstwa klub zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Pocognoli zastąpił Huttera po remisie 2:2 z Niceą, który przesądził o zwolnieniu Austriaka.

Nowy trener szybko ustabilizował sytuację. Od swojego debiutu z Angers pozostaje niepokonany. Zanotował remis 1:1, bezbramkowy podział punktów z Tottenhamem w Lidze Europy oraz dwa zwycięstwa w lidze z Tuluzą i Nantes.

Mimo to brak Pogby pozostaje dużym problemem. W klubie liczą, że Francuz w końcu wróci do zdrowia i pomoże drużynie w walce o mistrzostwo. Na razie jednak jego debiut w Monaco pozostaje tylko odległym planem.

