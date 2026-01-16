Endrick przerwał milczenie. Tak wspomina pracę z Alonso

10:04, 16. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.com

Endrick tej zimy trafił na wypożyczenie do Olympique Lyon. Brazylijczyk ostatnio zabrał natomiast głos na temat Xabiego Alonso, który został zwolniony z Realu Madryt.

Endrick
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick o Xabim Alonso

Endrick to 14-krotny reprezentant Brazylii, który w Realu Madryt nie miał zbyt wielu okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności w tym sezonie. Taki stan rzeczy sprawił, że piłkarz w końcu zdecydował się na zmianę barw klubowych na zasadzie wypożyczenia. Wybrał przeprowadzkę do Olympique Lyon. Ostatnio zawodnik pozwolił sobie na kilka słów komentarza na temat byłego już szkoleniowca Królewskich.

– Wiele nauczyłem się od Xabiego Alonso w Realu Madryt. Był piłkarzem najwyższej klasy i doskonale rozumiał piłkę nożną. Chociaż przez długi czas byłem kontuzjowany i nie mogłem trenować z całym zespołem, wiele skorzystałem z tego, czego się od niego nauczyłem – mówił Endrick cytowany przez Goal.com.

– Obecnie uczę się od Paulo Fonseki, który również jest bardzo skrupulatny w kwestii szczegółów. Jeśli masz otwarty umysł, uczysz się od świetnych trenerów każdego dnia, a tego właśnie szukam – zaznaczył Brazylijczyk.

Endrick trafił do ekipy z La Liga w lipcu 2024 roku z Palmeiras. Real Madryt wyłożył na tę transakcję ponad 47 milionów euro. W trwającej kampanii zawodnik wystąpił jak dotąd w czterech spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku spędził jednak tylko 171 minut. Okazję do poprawy swojego bilansu Endrick może mieć we francuskiej ekipie w najbliższą niedzielę. Olympique Lyon zmierzy się w roli gospodarza ze Stade Brest.

