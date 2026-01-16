Barcelona wciąż w grze o obronę trofeum. Tak Flick podsumował mecz

FC Barcelona wygrała w czwartkowy wieczór z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. Zwycięstwo Katalończyków po ostatnim gwizdku sędziego skomentował trener Hansi Flick.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick po awansie Barcelony do ćwierćfinału Pucharu Króla

FC Barcelona nie bez kłopotów wywalczyła awans do kolejnej fazy rozgrywek Pucharu Króla w czwartkowy wieczór. Katalończycy pokonali Racing Santander dwoma golami (2:0). Tymczasem po zakończeniu meczu swoimi przemyśleniami podzielił się trener giganta La Liga.

– To był trudny mecz. Atmosfera była świetna, a przeciwnik grał bardzo dobrze. Liczy się wynik 2:0. Zespoły z niższych lig w Pucharze Króla są odważne. Nie mają nic do stracenia, chcą tylko wygrywać i to widać. Fantastycznie się to ogląda – mówił Hansi Flick cytowany przez dziennik „AS”.

Ekipa z Camp Nou rozegrała w czwartek drugie spotkanie w krajowym pucharze. Wcześniej pokonała Guadalajarę (2:0). Katalończycy jednocześnie wciąż liczą się w grze o obronę Pucharu Króla. W poprzedniej edycji w finale, Barcelona pokonała Real Madryt po dogrywce (3:2).

Barca natomiast już w najbliższą niedzielę rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem w roli gościa zmierzy się z Realem Sociedad. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Ogólnie w pięciu ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami czterokrotnie lepsza była Blaugrana. Jedno zwycięstwo zanotowali z kolei Baskowie.

Barcelona powalczy w najbliższy weekend o swoje 17. zwycięstwo w La Liga w obecnej kampanii. Z kolei Real Sociedad stanie przed szansą na szóste ligowe zwycięstwo w tym sezonie.