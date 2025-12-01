OGC Nice ostatnio zawodzi swoich kibiców, mając na swoim koncie cztery z rzędu porażki. FootMercato przekazało natomiast szokujące wieści o tym, co miało miejsce wokół klubu.

fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Nice

Szalikowcy Nice zaatakowali piłkarzy klubu z Ligue 1

OGC Nice po rozegraniu czternastu ligowych kolejek plasuje się w drugiej połowie tabeli ligi francuskiej, mając na swoim koncie 17 punktów. Ostatnio była ekipa Marcina Bułki zaliczyła cztery z rzędu porażki, co skutkowało tym, że cierpliwość stracili szalikowcy tej ekipy. Ciekawe informacje podał portal FootMercato.

Źródło przekazało, że przedstawiciele grup kibicowskich francuskiej ekipy zaatakowali dwóch graczy, czyli pomocnika Jeremiego Bogę oraz napastnika Terema Moffiego. Do zdarzenia miało dojść po ostatniej porażce Nice z Lorient (1:3) w ramach 14. kolejki Ligue 1.

Według informacji FootMercato piłkarze Nice wrócili z serii spotkań wyjazdowych, udając się na boisko treningowe. Tam miało czekać na nich 400 rozwścieczonych szalikowców, na co wpływ miały mieć słabe wyniki drużyny. Grupa negatywnie nastawionych do zawodników osób miała domagać się dymisji trenera Francka Haise. Następnie szalikowcy zaczęli kłócić się z zawodnikami, plując na nich oraz bijąc ich. Boga i Moffi mieli być graczami najbardziej poszkodowanymi.

Drużyna z Allianz Riviera ma w 2025 roku jeszcze trzy spotkania do rozegrania. Już w najbliższą niedzielę Nice zmierzy się w roli gospodarza z Angers w lidze francuskiej. Tydzień później w Ligue 1 drużyna zmierzy się z Lens. W międzyczasie ekipa Francka Haise zagra jeszcze w fazie zasadniczej Ligi Europy ze Sportingiem Bragą.

