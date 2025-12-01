Real Madryt w ostatnim czasie nie rozpieszcza swoich kibiców. Królewscy zaliczyli trzy remisy z rzędu w La Liga. Tymczasem o podziale w szatni giganta ciekawe wieści przekazał "The Athletic".

fot. Jose Miguel Fernandez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso pod presją. Część zespołu wciąż mu nie ufa

Real Madryt już w środę rozegra kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej, mierząc się w ramach 19. kolejki La Liga z Athletic Bilbao. Tymczasem o podziale w szatni Królewskich ostatnio wyczerpująco rozpisał się „The Athletic”.

Źródło przekonuje, że trener Xabi Alonso wciąż nie przekonał do siebie niektórych zawodników Realu. Już pod koniec października pojawiły się informacje o podejściu Baska i jego niektórych zasadach gry. Miały się one nie spodobać znacznej części podstawowych zawodników Los Blancos.

„The Athletic” przekazał, że w drużynie do dzisiaj są zawodnicy nieprzekonani do zasad pracy byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen. Niemniej jest też grupa graczy, którzy uważają, że wina za obecną sytuację nie leży po stronie Xabiego Alonso.

W minioną niedzielę Real tylko zremisował na wyjeździe z Gironą (1:1). Z kolei już w środku tygodnia Los Blancos rozegrają kolejne spotkanie, mierząc się na San Mamés z Athletic Bilbao.

Ogólnie tylko w tym roku Real ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań. Najciekawiej zapowiada się potyczka Królewskich z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Rywalizacja odbędzie się 10 grudnia o godzinie 21:00.

Tymczasem po przerwie świąteczno-noworocznej Real do grania wróci 4 stycznia. Wówczas zmierzy się z Realem Betis w lidze hiszpańskiej. Z kolei kilka dni później gigant La Liga przystąpi do potyczki z Atletico Madryt w turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

