Olympique Marsylia miała w niedzielę podjąć u siebie Olympique Lyon

Kibole gospodarzy zaatakowali jednak autokar gości. W wyniku ataku ucierpiał trener Les Gones, Fabio Grosso

Głos w sprawie zabrał prezydent FIFA, Gianni Infantino

Kibole z Marsylii zaatakowali autokar Olympique’u Lyon. “Nie ma miejsca na przemoc”

W niedzielę we Francji doszło do olbrzymiego skandalu. Olympique Marsylia miała zmierzyć się wieczorem z Olympique’em Lyon. Gospodarze byli bez dwóch zdań faworytami. Les Gones w tym sezonie nie zdołali jeszcze nawet wygrać meczu i są czerwoną latarnią Ligue 1. Do meczu jednak nie doszło. Kibole gospodarzy zaatakowali autokar gości kamieniami. Największych obrażeń doznał Fabio Grosso, którego zakrwawione zdjęcia obiegły internet. W poniedziałek na ten skandal zareagował sam prezydent FIFA, który opublikował oświadczenie za pomocą stories na swoim instagramowym profilu.

“W piłce nożnej nie ma miejsca na przemoc” – możemy przeczytać. Gianni Infantino podkreślił też, że nie chodzi jedynie o zachowanie na stadionie, ale i poza nim. Następnie wezwał wszelkie właściwe władze do wyciągnięcia odpowiedzialności. “W piłce nożnej wszyscy: zawodnicy, trenerzy i kibice muszą mieć pewność, że mogą cieszyć się sportem” – dodał stanowczo.

Nie wiadomo jeszcze, na kiedy władze Ligue 1 przełożą zaległe spotkanie.

