Endrick wyróżniony we Francji. Jest największą gwiazdą Lyonu

15:30, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  UNFP / Ligue 1 McDonald's

Endrick został wybrany najlepszym piłkarzem stycznia w Ligue 1. Wypożyczony do Olympique'u Lyon brazylijski napastnik zdobył 3 bramki we francuskiej ekstraklasie.

Endrick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Ligue 1. Endrick wybrany piłkarzem miesiąca

Endrick podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Realu Madryt do Olympique’u Lyon. 19-letni napastnik błyskawicznie zaaklimatyzował się w zespole Les Gones i szybko stał się ważnym ogniwem ofensywy. Do tej pory zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę w Ligue 1, a ponadto dołożył dwa gole w Pucharze Francji. Jego dynamika i pewność siebie od początku imponują tamtejszym kibicom.

Mierzący 173 centymetry snajper został właśnie doceniony za znakomitą postawę na francuskich boiskach. Utalentowany Brazylijczyk otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza miesiąca w Ligue 1, będąc bezkonkurencyjnym w styczniu. Lyon z nim w składzie wygrał wszystkie spotkania ligowe w tym okresie. Jedyną skazą na jego występach pozostaje czerwona kartka otrzymana w ostatnim meczu, przez którą będzie pauzował w tej kolejce.

Endrick po zakończeniu kampanii 2025/2026 wróci na Santiago Bernabeu, ponieważ władze Lyonu nie posiadają opcji wykupu zawodnika. 19-latek wierzy, że osiągnie sukces w barwach ekipy Królewskich, a doświadczenie zebrane w Ligue 1 tylko mu w tym pomoże. Wychowanek rodzimego Palmeiras traktuje pobyt we Francji jako kluczowy etap rozwoju. Przypomnijmy, że jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.