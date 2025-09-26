EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Ligue 1

08:53, 26. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

EA Sports FC 26 w Ligue 1 została zdominowana przez Paris Saint-Germain. Wśród topowych kart nie znajdziecie zawodników innych klubów. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy Ligue 1 w nowej odsłonie gry.

Ousmane Dembele
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

TOP10 najlepszych piłkarzy Ligue 1 w EA FC 26

Myślisz Ligue 1, mówisz Paris Saint-Germain. Z podobnego założenia wyszli twórcy EA Sports FC 26, ponieważ liga francuska została zdominowana przez paryski klub i jego zawodników. W zestawieniu TOP10 najlepszych piłkarzy w lidze są tylko gracze PSG, co podkreśla dominację 13-krotnego mistrza kraju. Najwyższą ocenę dostał Ousmane Dembele (90). Dla porównania w poprzedniej grze miał (86).

Tuż za plecami Dembele uplasował się Achraf Hakimi, czyli najlepszy prawy obrońca w grze EA FC 26. Marokańczyk otrzymał od twórców ocenę (89). To duży upgrade, ponieważ w poprzedniej wersji miał ocenę (84). Podium zamknął środkowy pomocnik Vitinha (89).

W klasyfikacji dziesięciu najlepszych piłkarzy Ligue 1 znalazło się także miejsce dla Khvichy Kvaratskhelii (87) i Marquinhosa (87). Nieco niższe oceny, bo (86) otrzymali Nuno Mendes i Willian Pacho. Zestawienie zamknęli Joao Neves, Desire Doue i Fabian (85).

ZawodnikNarodowośćKlubPozycjaOcena ogólna
Ousmane DembeleFrancjaParis Saint-GermainN90
Achraf HakimiMarokoParis Saint-GermainPO89
VitinhaPortugaliaParis Saint-GermainŚP89
Khvicha KvaratskheliaGruzjaParis Saint-GermainLS87
MarquinhosBrazyliaParis Saint-GermainŚO87
Nuno MendesPortugaliaParis Saint-GermainLO86
Willian PachoEkwadorParis Saint-GermainŚO86
Joao NevesPortugaliaParis Saint-GermainŚP85
Desire DoueFrancjaParis Saint-GermainPS85
Fabian RuizHiszpaniaParis Saint-GermainŚP85

