EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Ligue 1

EA Sports FC 26 w Ligue 1 została zdominowana przez Paris Saint-Germain. Wśród topowych kart nie znajdziecie zawodników innych klubów. Oto TOP10 najlepszych piłkarzy Ligue 1 w nowej odsłonie gry.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

TOP10 najlepszych piłkarzy Ligue 1 w EA FC 26

Myślisz Ligue 1, mówisz Paris Saint-Germain. Z podobnego założenia wyszli twórcy EA Sports FC 26, ponieważ liga francuska została zdominowana przez paryski klub i jego zawodników. W zestawieniu TOP10 najlepszych piłkarzy w lidze są tylko gracze PSG, co podkreśla dominację 13-krotnego mistrza kraju. Najwyższą ocenę dostał Ousmane Dembele (90). Dla porównania w poprzedniej grze miał (86).

Tuż za plecami Dembele uplasował się Achraf Hakimi, czyli najlepszy prawy obrońca w grze EA FC 26. Marokańczyk otrzymał od twórców ocenę (89). To duży upgrade, ponieważ w poprzedniej wersji miał ocenę (84). Podium zamknął środkowy pomocnik Vitinha (89).

W klasyfikacji dziesięciu najlepszych piłkarzy Ligue 1 znalazło się także miejsce dla Khvichy Kvaratskhelii (87) i Marquinhosa (87). Nieco niższe oceny, bo (86) otrzymali Nuno Mendes i Willian Pacho. Zestawienie zamknęli Joao Neves, Desire Doue i Fabian (85).