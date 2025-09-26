EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Ligue 1

TOP10 najlepszych piłkarzy Ligue 1 w EA FC 26
Myślisz Ligue 1, mówisz Paris Saint-Germain. Z podobnego założenia wyszli twórcy EA Sports FC 26, ponieważ liga francuska została zdominowana przez paryski klub i jego zawodników. W zestawieniu TOP10 najlepszych piłkarzy w lidze są tylko gracze PSG, co podkreśla dominację 13-krotnego mistrza kraju. Najwyższą ocenę dostał Ousmane Dembele (90). Dla porównania w poprzedniej grze miał (86).
Tuż za plecami Dembele uplasował się Achraf Hakimi, czyli najlepszy prawy obrońca w grze EA FC 26. Marokańczyk otrzymał od twórców ocenę (89). To duży upgrade, ponieważ w poprzedniej wersji miał ocenę (84). Podium zamknął środkowy pomocnik Vitinha (89).
W klasyfikacji dziesięciu najlepszych piłkarzy Ligue 1 znalazło się także miejsce dla Khvichy Kvaratskhelii (87) i Marquinhosa (87). Nieco niższe oceny, bo (86) otrzymali Nuno Mendes i Willian Pacho. Zestawienie zamknęli Joao Neves, Desire Doue i Fabian (85).
|Zawodnik
|Narodowość
|Klub
|Pozycja
|Ocena ogólna
|Ousmane Dembele
|Francja
|Paris Saint-Germain
|N
|90
|Achraf Hakimi
|Maroko
|Paris Saint-Germain
|PO
|89
|Vitinha
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|ŚP
|89
|Khvicha Kvaratskhelia
|Gruzja
|Paris Saint-Germain
|LS
|87
|Marquinhos
|Brazylia
|Paris Saint-Germain
|ŚO
|87
|Nuno Mendes
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|LO
|86
|Willian Pacho
|Ekwador
|Paris Saint-Germain
|ŚO
|86
|Joao Neves
|Portugalia
|Paris Saint-Germain
|ŚP
|85
|Desire Doue
|Francja
|Paris Saint-Germain
|PS
|85
|Fabian Ruiz
|Hiszpania
|Paris Saint-Germain
|ŚP
|85