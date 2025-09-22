Dembele wygrał Złotą Piłkę! Szaleństwo na ulicach Paryża [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Paryż oszalał po Złotej Piłce dla Ousmane Dembele

Ousmane Dembele, a nie Lamine Yamal. To właśnie Francuz triumfował na tegorocznej gali Złotej Piłki organizowanej przez France Football. Skrzydłowy PSG do samego końca walczył o to miano z cudownym nastolatkiem z Barcelony, ale finalnie setka dziennikarzy z całego świata zdecydowała się przyznać to miano zwycięzcy Ligi Mistrzów, ligi francuskiej, Pucharu Francji oraz Superpuchar Francji.

Jak można się domyśleć, zaraz po ogłoszeniu wyników Złotej Piłki, na ulicach Paryża zrobiło się tłumno. Kibice PSG oraz paryżanie rozpoczęli bowiem świętowanie sukcesu swojej gwiazdy, ale nie tylko, bowiem drużyna również została nagrodzona podczas gali.

Ousmane Dembélé is the 2025 Men's Ballon d'Or… and the Parisians celebrate it! #ballondor pic.twitter.com/kDVbWgI7p3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Na materiałach wideo zamieszczanych w sieci widać i słychać, jak fani skandują nazwisko Dembele i bawią się z tej okazji. Trudno się jednak dziwić, bowiem taki sukces nie jest zbyt częsty zarówno dla samego zawodnika, jak i klubu, który on reprezentuje. Z pewnością także w kolejnych dniach paryżanie będą świętować i fetować swoją gwiazdę.

