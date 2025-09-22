Ousmane Dembele został zwycięzcą Złotej Piłki 2025. Francuz z PSG pokonał w plebiscycie France Football Lamine Yamala z FC Barcelony. Do samego końca nie było pewne, kto wygra 69. edycję plebiscytu France Football.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Złotą Piłkę 2025 wygrał Ousmane Dembele

W poniedziałkowy wieczór tradycyjnie poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej gali Złotej Piłki. W głosowaniu dziennikarzy ze stu krajów, w tym także z Polski, najlepszy okazał się Ousmane Dembele. To właśnie Francuz z PSG sięgnął po tę niezwykle prestiżową nagrodę, która jest ukoronowaniem jego dokonań w minionym roku.

Do samego końca wydawało się, że po ten tytuł może sięgnąć Lamine Yamal z FC Barcelony, który przez wielu ekspertów typowany był jako główny rywal Francuza do wygrania Złotej Piłki. Tak się jednak nie stało i finalnie to Dembele został zwycięzcą tej nagrody, co wydaje się być zasłużonym wyróżnieniem, bowiem wygrał on wraz ze swoim klubem wszystko: Ligę Mistrzów, Puchar Francji, Superpuchar Francji i mistrzostwo Francji.

Ousmane Dembele w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 53 spotkania i zdobył w nich 35 goli oraz zanotował 16 asyst. W tej kampanii ma on już na swoim koncie dwa trafienia i dwa ostatnie podania w czterech meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 90 milionów euro. W przeszłości wielokrotnie musiał zmagać się on z różnego rodzaju urazami, co tym bardziej wzmacnia fakt wyjątkowości tej nagrody.

