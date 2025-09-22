Złota Piłka: Wybrano najlepszy klub roku 2025

Podczas gali Złotej Piłki wręczono także nagrody zespołowe, w tym tą dla najlepszego klubu minionego roku. Trafiła ona w ręce PSG i to nie może dziwić.

LE PICTORIUM/Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

PSG wygrywa nagrodę dla najlepszego klubu podczas gali France Football

Złota Piłka to plebiscyt, który elektryzuje kibiców na całym świecie. Właściwie można powiedzieć, że ten, kto otrzyma tę nagrodę już na zawsze przechodzi do historii futbolu. Jednak wiadomo, że poza tą najważniejszą nagrodą, jest też szereg innych wyróżnień, zarówno tych indywidualnych, jak i drużynowych. Jedną z nich jest tytuł najlepszego klubu tego roku.

Bez cienia wątpliwości można przyznać, że zwycięzca tegorocznej nagrody dla najlepszego klubu w 2025 znany był już od dłuższego czasu. Zazwyczaj wyróżnienie to trafia do zespołu, który wygra Ligę Mistrzów, a wiadomo, że w tym roku zrobił to zespół PSG. Dlatego też podczas gali France Football najlepszym zespołem 2025 roku wybrany został właśnie klub z Francji.

W 2025 roku paryżanie wygrali jednak nie tylko rozgrywki Ligi Mistrzów, ale i kolejny raz sięgnęli po mistrzostwo Francji oraz Puchar Francji i Superpuchar Francji. Nie mieli więc sobie równych zarówno w kraju, jak i w Europie, co bezpośrednio przełożyło się na ten sukces. Warto bowiem pamiętać, że zespół Luisa Enrique zachwycił swoją grą ekspertów oraz kibiców na całym Starym Kontynencie, a nawet i poza nim.

