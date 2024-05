MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli

Farioli blisko przejęcia Ajaksu Amsterdam

OGC Nice przez pierwszą część sezonu była uznana za rewelację rozgrywek w Ligue 1. Największą zasługę w tym miał sam szkoleniowiec francuskiego klubu Francesco Farioli. Włoch ze względu na swoją świetną pracę, która przyniosła zaskakujące rezultaty, znalazł duże uznanie w oczach innych klubów. Szkoleniowiec był nawet łączony z ewentualną pracą w Milanie.

Ostatecznie zaledwie 35-letni trener do Serie A nie trafił, lecz jak przekazuje portal Voetbal International będzie kontynuował karierę w bardzo znanym i zasłużonym klubie. Ich zdaniem coraz bliżej jest do osiągnięcia porozumienia pomiędzy Fariolim a Ajaksem Amsterdam ws. podpisania kontraktu. Do ustalenia pozostał jedynie ostatnie szczegóły, a sam Włoch ma z chęcią rozpocząć pracę z trzydziestosześciokrotnym mistrzem Holandii. Z klubem z Amsterdamu ma podpisać kilkuletni kontrakt.

Obecne sezon, który zakończył się we Francji w poprzedni weekend OGC Nice pod wodzą Farioliego zakończyła na 5. miejscu w tabeli. Taki wynik oznacza, że zespół z Lazurowego Wybrzeża w przyszłej kampanii zagra w Lidze Europy. Włoski taktyk z Orlątkami pracował zaledwie przez rok, bowiem stery w Nicei przejął latem ubiegłego roku. Wcześniej jako pierwszy trener pracował w Turcji, gdzie prowadził m.in. Alanyaspor czy Karagumruk.