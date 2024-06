Piłkarz odrzucił PSG. Jego marzeniem jest Real Madryt

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Florentino Perez

Leny Yoro odrzuca PSG i chce zagrać w Realu Madryt

Leny Yoro to jeden z najlepiej zapowiadających się środkowych obrońców na świecie. Młody Francuz, występujących w barwach Lille, zachwycił swoją postawą w sezonie 2023/2024. 18-latek rozegrał aż 44 mecze, stając się ostoją defensywy.

Ogromne zainteresowanie wokół piłkarza absolutnie nie może dziwić, bo aktualnie Leny Yoro nie jest jeszcze wyceniany na aż tak duże kwoty. Dlatego letnie okno transferowe 2024 jest prawdopodobnie ostatnią szansą na pozyskanie tego klasowego zawodnika za stosunkowo atrakcyjną cenę. Serwis Transfermarkt określił jego wartość na około 50 milionów euro i tyle zapewne trzeba by było zapłacić.

Nie jest żadną tajemnicą, że na transfer Leny’ego Yoro mocno naciska Paris Saint-Germain. Ponoć mistrzowie Francji już doszli do porozumienia z Lille w sprawie ceny za piłkarza, ale to dopiero początek trudnych negocjacji.

Dziennikarz Santi Aouna informuje, że obrońca nie ma zamiaru przenosić się do Paryża, a jego głównym celem jest dołączenie do Realu Madryt. To wielki cios dla Nassera Al-Khelaifiego, który próbuje rywalizować z Florentino Perezem na rynku. Królewscy naturalnie są zainteresowani zawodnikiem, ale jeszcze nie zaczęli konkretnych ruchów. Wydaje się, że wiele zależy od Nacho, który rozmyśla nad swoją przyszłością. Jeśli Hiszpan odejdzie, to Los Blancos zapewne już w 2024 roku ruszą po Leny’ego Yoro.

