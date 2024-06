PressFocus/ Pro Shots Photo Agency Na zdjęciu: Holandia - Islandia

Holandia: gwiazdka zmieni klub po Euro 2024?

Drużyna prowadzona przez Ronalda Koemana w swoich szeregach ma wiele gwiazd, ale nie o wszystkich mówi się tak samo dużo. W gronie zawodników, którzy wzbudzają największe emocje, jest Xavi Simons. Wychowanek FC Barcelony w ostatnim sparingu przed Euro 2024 wpisał się na listę strzelców i ma szansę na występ w pierwszym składzie w spotkaniu Polska – Holandia.

21-latek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do RB Lipsk. Niewykluczone, że po Euro nie wróci do Paryża, tylko znowu zmieni klubowe barwy. L’Équipe twierdzi, że Simons niemal na pewno po raz kolejny opuści stolicę Francji i znowu zrobi to na zasadzie transferu czasowego. PSG nie chce zgodzić się na definitywne rozstanie z ofensywnym zawodnikiem którego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.

Bayern Monachium, Arsenal, Manchester United and Manchester City – te kluby są zainteresowane pozyskaniem Simonsa. Jego przyszłość rozstrzygnie się dopiero po Euro 2024 lub w momencie, w którym Holandia pożegna się z turniejem. Oranje o awans do fazy pucharowej będą rywalizowali z Polską, Francją i Austrią. Ekipa Ronalda Koemana zaczyna zmagania w ME już dzisiaj.

