ANP / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Euro 2024: Polska – Holandia: van Dijk ostrzega kolegów z kadry

Rywalizację w grupie D otworzy spotkanie na Volksparkstadion. Pojedynek Biało-Czerwonych z Oranje będzie niezwykle ważny dla obu ekipy – dobry rezultat może zdecydować o tym, kto wywalczy awans do kolejnej fazy Euro 2024. Jednak zanim Artur Soares Dias rozpocznie zmagania w Hamburgu, warto przypomnieć, że tylko kapitan danej drużyny może dyskutować z arbitrem. Ta kwestia została poruszona przez holenderskich dziennikarzy tuż przed niedzielna potyczką.

– Dla mnie tak naprawdę niewiele się zmienia. I tak będę rozmawiał z sędzią – powiedział Virgil van Dijk na konferencji przed meczem Polska – Holandia. -Muszę się upewnić, że moi koledzy nie będą angażować się w niepotrzebne dyskusje. To sprawia, że moja odpowiedzialność teraz jest jeszcze większa. Mieliśmy długie spotkanie na ten temat, więc myślę, że wiadomość dotarła do wszystkich. Teraz chodzi o to, by postępować mądrze – dodał kapitan Oranje.

Jeżeli inni zawodnicy postanowią wdać się z potyczkę słowną z arbitrem, ten może ukarać ich żółtą kartką. Na razie sędziowie są dosyć pobłażliwi w tej kwestii, jednak należy pamiętać, że mogą napomnieć każdego piłkarza innego niż kapitan. W rywalizacji Polska – Holandia prawo do dyskusji z rozjemcą meczu będą mieli Piotr Zieliński i Virgil van Dijk.

