Marcin Bułka może obrać szlak Krzysztof Piątka i wzmocnić AC Milan

Marcin Bułka aktualnie jest w trakcie przygotowań do mistrzostw Europy wraz z reprezentacją Polski. Tymczasem w sprawie zawodnika nie brakuje medialnych doniesień. Dotyczą one przyszłości bramkarza. 24-latek ma za sobą bardzo udany sezon w Nice. Następstwem tego jest to, że zawodnik na brak ofert nie może narzekać. Ostatnio tematem numer jeden w kontekście zawodnika jest zainteresowaniem nim ze strony Milanu. Chociaż chętne na ewentualny transfer jest też Newcastle United. Tymczasem dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków podał, że klub z Ligue 1 wycenił Bułkę na 25 milionów euro.

Urodzony w Płocku zawodnik to jednokrotny reprezentant Polski, który ma kontrakt z Nice ważny do końca czerwca 2026 roku. W ostatnim sezonie Bułka wystąpił w 38 spotkaniach, w których puścił 35 goli. Z kolei w 18 meczach zachował czyste konto.

Gdyby ewentualny transfer z udziałem golkipera do Milanu czy Newcastle doszedł do skutku, to ciekawi rywale byliby przed Polakiem. Mike Maignan może zmienić pracodawcę, bo jest kuszony przez Manchester City, PSG czy ekipy z Arabii Saudyjskiej, więc zostają Marco Sportiello oraz Lapo Nava. W angielskiej ekipie numerem jeden jest z kolei Nick Pope.

Reprezentant Polski to wychowanek Escoli Warszawa, z której w bardzo młodym wieku trafił do Chelsea. W kolejnych latach bronił baw między innymi PSG, czy FC Cartagena. Na swoim koncie Bułka ma już mistrzostwo Francji, Puchar Francji i Superpuchar Francji, a także Puchar Ligi Francuskiej.

