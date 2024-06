Leny Yoro, który znajduje się na radarze Realu Madryt, wzbudził zainteresowanie również Liverpoolu oraz Manchesteru United - przekazał David Ornstein na łamach magazynu The Athletic.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro na celowniku Liverpoolu oraz Manchesteru United

Leny Yoro to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. Sytuację 18-letniego stopera od dawna monitorują Real Madryt oraz Paris Saint-Germain. Zdaniem Davida Ornsteina z brytyjskiego magazynu “The Athletic” środkowy obrońca wzbudził zainteresowanie również Liverpoolu i Manchesteru United. Angielskie kluby dążą do podpisania kontraktu z bardzo utalentowanym obrońcą, choć nie będzie to łatwe zadanie.

Kto wygra wyścig o podpis Leny’ego Yoro? Real 100% PSG 0% Liverpool 0% Man United 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Real

PSG

Liverpool

Man United

Na pole position w tym wyścigu pozostają bowiem Królewscy, którzy są pierwszym wyborem defensora Lille. Los Blancos cierpliwie czekają na ruch ze strony piłkarza, ponieważ nie mają zamiaru spełniać żądań finansowych Mastifów. Zdobywca Ligi Mistrzów zdaje sobie sprawę, że umowa Leny’ego Yoro wygasa już w 2025 roku i nie ma zamiaru płacić więcej niż 40 milionów euro. Tymczasem francuski zespół w tym momencie oczekuje ponad 50 milionów euro.

Wychowanek Lille na Estadio Santiago Bernabeu zająłby miejsce kapitana Realu Madryt – Nacho Fernandeza – który jest bliski osiągnięcia całkowitego porozumienia z saudyjskim Al-Ittihad. Osiemnastolatek w 44 spotkaniach zakończonego sezonu zdobył 3 bramki. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Leny’ego Yoro na 50 milionów euro.