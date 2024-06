Słowenia - Dania to drugi mecz trzeciego dnia rywalizacji podczas Euro 2024. Przedstawiamy przewidywane składy na spotkanie grupy C: Słowenia - Dania.

SIPA USA/PressFocus Na zdjęciu: Dania - Słowenia

Euro 2024: Słowenia – Dania otworzy zmagania w grupie C

Trzeci dzień zmagań Euro 2024 rozpocznie się o 15:00. To właśnie wtedy wybrzmi pierwszy gwizdek starcia Polska – Holandia w Hamburgu. Po tym meczu do gry wkroczą zespoły, które rywalizują w grupie C. W niedzielę czekają nas pojedynki Słowenia – Dania (MHPArena – Stuttgart) i Serbia – Anglia (Veltins Arena – Gelsenkirchen).

Faworytem potyczki w Stuttgarcie jest Dania, która dysponuje silniejszą kadrą i ma większe doświadczenie na międzynarodowych turniejach. Obie ekipy spotkały się w… eliminacjach do Euro 2024 i zdobyły tyle samo punktów! Jednak to ekipa Kaspera Hjulmanda zakończyła rywalizację na pierwszej lokacie, ponieważ mogła pochwalić się lepszymi wynikami w bezpośrednich starciach (zwycięstwo 2:1 i remis 1:1).

Rozjemcą potyczki Słowenia – Dania będzie szwajcarski sędzia Sandro Schärer.

Słowenia – Dania: przewidywane składy na mecz Euro 2024

Słowenia: Jan Oblak, Zan Karnicnik, David Brekalo, Jaka Bijol, Erik Janza, Tomi Horvat, Timi Maks Elsnik, Adam Gnezda Cerin, Jan Mlakar, Andraz Sporar, Benjamin Sesko

Dania: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle, Pierre- Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Victor Kristiansen, Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard

