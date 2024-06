L’Equipe: Nacho blisko odejścia. Real ruszy po transfer następcy

Nacho negocjuje swoje przenosiny do Al-Ittihad. Jak informuje L'Equipe, następcą Hiszpana prawdopodobnie zostanie Leny Yoro z Lille.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Leny Yoro może zastąpić Nacho w Realu Madryt

Nacho Fernandez wzbudzał ostatnio spore wątpliwości, ponieważ jego kontrakt z Real Madryt dobiega końca 30 czerwca 2024 roku, a klub nadal nie otrzymał od niego żadnej odpowiedzi. Według najnowszych informacji francuskiego L’Equipe hiszpański obrońca zdecyduje się na odejście do Arabii Saudyjskiej. Aktualnie trwają negocjacje z Al-Ittithad, w którym występuje m.in. Karim Benzema. Obecność byłego kolegi z drużyny może okazać się kluczowa w sfinalizowaniu rozmów.

Jednocześnie L’Equipe sugeruje, że transfer Nacho przyspieszy działania Realu Madryt na rynku transferowym. Królewscy nie mają aż tak dużej swobody na środku defensywy i muszą poszukać następcy Hiszpana.

Bardzo niedawno informowaliśmy, że kandydatem do zasilenia Realu jest Leny Yoro. Piłkarz miał odrzucić ofertę PSG i poczekać na to, jakie kroki podejmie Real Madryt. Teraz wiele wskazuje na to, że Królewscy nareszcie nawiążą poważniejszy kontakt z młodym defensorem Lille.

Al-Ittihad jest bliskie zakontraktowania Nacho. Jeśli to się potwierdzi, to klub przyśpieszy poszukiwania jego następcy. Najprawdopodobniej wezmą się za Leny'ego Yoro. [@lequipe] (🇫🇷) — Los Galácticos (@_LGalacticos) June 13, 2024

18-latek zaliczył świetny sezon na boiskach Ligue 1 i jest uznawany za ogromny talent. Po przenosinach na Santiago Bernabeu piłkarz nie powinien mieć problemów z aklimatyzacją, ponieważ w barwach Los Blancos występuje aż trzech Francuzów, a są to: Ferland Mendy, Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni.

AKTUALIZACJA:

Dziennikarz José Félix Díaz informuje, że Nacho podjął decyzję o odejściu do Al-Ittihad. W ciągu dwóch lat ma zarobić aż 40 milionów euro. Wieści zacytował serwis Los Galacticos.

