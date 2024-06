De Zerbi blisko nowego klubu. Włoch wyląduje na południu Francji

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi porozumiał się z Marsylią

Według “The Athletic”, Marsylia osiągnęła nieformalne porozumienie z De Zerbim i jest już na ostatnim etapie przed podpisaniem oficjalnej umowy. Najnowsze doniesienia z Włoch sugerują natomiast, że francuski klub jest gotów zaoferować włoskiemu szkoleniowcowi trzyletni kontrakt. W czwartek o negocjacjach obu stron informował Fabrizio Romano.

De Zerbi, który opuścił Brighton za obopólną zgodą na koniec sezonu 2023/24, wcześniej wyraził nadzieję na znalezienie nowego klubu przed startem nowych rozgrywek. Jego odejście z zespołu Mew było wynikiem nieporozumień dotyczących polityki transferowej z właścicielem i prezesem klubu, Tonym Bloomem.

De Zerbi opuścił Brighton bez żadnej rekompensaty, jednak klub Premier League ma prawo do odszkodowania, jeśli trener natychmiast rozpocznie pracę w nowym klubie. Calciomercato.com donosi, że Marsylia jest gotowa zapłacić Mewom kwotę 6 milionów euro w przypadku podpisania kontraktu z trenerem.

Roberto De Zerbi, znany ze swojego ofensywnego stylu gry i umiejętności rozwijania młodych talentów, ma szansę wprowadzić nową jakość do zespołu Olympique Marsylia. Klub, który aspiruje do powrotu na szczyt francuskiej piłki, liczy na to, że Włoch wniesie do drużyny swoje doświadczenie i nowoczesne podejście do zarządzania zespołem. Zbliżające się oficjalne ogłoszenie może być początkiem nowego rozdziału zarówno dla De Zerbiego, jak i dla Marsylii.

