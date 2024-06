PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto de Zerbi

Olympique Marsylia zaoferował de Zerbiemu trzyletni kontrakt

Roberto de Zerbi po zakończeniu sezonu w Premier League ogłosił, że odchodzi z Brighton & Hove Albion. Decyzja włoskiego szkoleniowca momentalnie wywołała lawinę informacji odnośnie następnego miejsca pracy 45-latka. Włoch na tyle dobrze wykonał swoją pracę w Anglii, że w kolejce do jego zatrudnienia ustawiły się największe kluby w Europie. Ostatecznie były opiekun Sassuolo nie znalazł zatrudnienia ani w FC Barcelonie, ani w Bayernie Monachium. Natomiast lada moment może wrócić do pracy, bowiem na stole ma ofertę z utytułowanego klubu z Francji.

Jak poinformował Fabrizio Romano na portalu X, Olympique Marsylia zgłosiła się do Roberto de Zerbiego z ofertą trzyletniego kontraktu. Włoch miałby podpisać umowę aż do 2027 roku. Aktualnie negocjacje ws. zatrudnienia 45-latka są na zaawansowanym etapie. De Zerbi miały odpowiadać za nowy projekt wspólnie z Pablo Longorią oraz Mehdim Benatią. Na ten moment to właśnie Włoch jest najpoważniejszym kandydatem do pracy na Stade Velodrome. W poprzednim sezonie szkoleniowcem Les Olympiens był Jean-Louis Gasset, który zdecydował się zakończyć karierę.

Roberto de Zerbi w Brighton spędził niecałe dwa lata. Funkcję trenera przejął we wrześniu 2022 roku i prowadził zespół w 89 meczach, z których wygrał 38 spotkań. Razem z Mewami uczestniczył w rozgrywkach Ligi Europy oraz zakończył Premier League na wysokim 6. miejscu. Wcześniej odpowiadał za wyniki m.in. Szachtara Donieck, Sassuolo czy Benevento.