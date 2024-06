fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Paulo Fonseca zostanie nowym trenerem AC Milan

AC Milan ma za sobą sezon, w który zakończył ligowe zmagania na drugiej pozycji. To jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań władz klubu. Tym bardziej że Rossoneri nie namieszali w europejskich pucharach. W związku z tym w klubie dojdzie do zmian. Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował na platformie X, że nowym szkoleniowcem Milanu zostanie Paulo Fonseca. Wszystkie dokumenty zostały już podpisane. Portugalski szkoleniowiec zwiąże się jednocześnie z ekipą z San Siro kontraktem do końca czerwca 2025 roku. Dzięki tej umowie Fonseca będzie mógł liczyć na zarobki na poziomie 2,5 miliona euro rocznie.

51-letni trener wraca jednocześnie do Serie A po udanym pobycie w Lille. Fonseca w klubie z Ligue 1 pracował od lipca 2022 do czerwca tego roku. 1 lipca zacznie swoją kolejną przygodę w lidze włoskiej. W przeszłości prowadził już Romę. Ogólnie w swoim trenerskim CV trener ma też takie kluby jak: Szachtar Donieck, SC Braga czy Pacos Ferreira oraz FC Porto.

Jak na razie największe sukcesy Portugalczyk notował na Ukrainie. Wygrał z Szachtarem trzy mistrzostwa kraju i tyle samo krajowych pucharów. Na koncie Fonseki jest też Puchar Portugalii wygrany z Bragą. W ostatnim sezonie portugalski trener sprawił natomiast, że Lille będzie rywalizować w eliminacjach do Ligi Mistrzów, co jest następstwem zajęcia czwartego miejsca w Ligue 1 na koniec rozgrywek.

