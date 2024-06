Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Holandia - Islandia

Euro 2024: Polska – Holandia: Brobbey nie szczędzi pochwał rywalowi o miejsce w składzie

Bryan Brobbey nie wystąpi w dzisiejszym meczu Polska – Holandia. Napastnika Ajaksu z powodu kontuzji mięśniowej zabraknie w kadrze na spotkanie otwierające zmagania w grupie D. Kto zastąpi 22-latka? Niewykluczone, że swoją szansę w tym starciu otrzyma Wout Weghorst, który zdobył dwie bramki w dwóch czerwcowych sparingach przed Euro 2024.

Brobbey jest pod wrażeniem postawy Weghorsta, nie tylko na murawie. Chociaż brakuje mu szybkości, to bez wątpienia nie brakuje mu zaangażowania:

– Wouter, bo tak się do niego zwracam, jest najbardziej fanatyczny z całej naszej kadry. We wszystkim, co tylko robi. Czy to w wywieraniu presji podczas meczów, ćwiczeń na siłowni, czy po prostu podczas boiskowej rywalizacji. To naprawdę wspaniały facet – podsumował Brobbey w rozmowie z De Telegraaf.

Niewykluczone, że Brobbey i Weghorst w przyszłym sezonie będą rywalizowali o miejsce w wyjściowym składzie Ajaksu. Amsterdamczycy szukają następcy Chuby Akpoma i wyrażają zainteresowanie rosłym snajperem Burnley. Weghorst poprzednie rozgrywki spędził na wypożyczeniu w Hoffenheim, gdzie strzelił siedem goli w 28 meczach Bundesligi.

Mecz Polska – Holandia rozpocznie się o godzinie 15:00. Spotkanie w Hamburgu poprowadzi sędzia Artur Soares Dias.

Zobacz także: Dawidowicz i Świderski zagrają? Kulesza zdradza wieści przed meczem z Holandią