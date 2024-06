Jednak nie Milan! Czołowy zespół Premier League chce Bułkę

Według informacji przekazanych przez "L'Equipe", intensywnie sprowadzenie do siebie Marcina Bułki rozważa Chelsea. Dla 24-latka byłby to powrót do klubu z Londynu.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka tego lata wróci do Chelsea?

Marcin Bułka to jeden z najbardziej rozchwytywanych w ostatnim czasie piłkarzy z Polski. Bramkarz OGC Nice wzbudza zainteresowanie czołowych klubów w całej Europie. Od miesięcy trwają spekulacje łączące go z gigantami futbolu na Starym Kontynencie, ale dopiero w ostatnim czasie informacje te stają się coraz bardziej wiarygodne. Jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk informował, że 24-latek znalazł się na ceowniku AC Milanu. A z kolei Nicea wyceniła go ostatnio na przynajmniej 25 milionów euro.

Teraz jednak informacje ws. przyszłości reprezentanta Polski się zmieniają. Według informacji przekazanych przez “L’Equipe”, intensywnie sprowadzenie do siebie Bułki rozważa Chelsea. Jeden z czołowych zespołów Premier League szuka nowego golkipera, bowiem władze oraz sztab szkoleniowy nie są do końca zadowoleni z postawy Roberta Sancheza i to właśnie Polak miałby być odpowiedzią na bolączki tego zespołu.

Warto zaznaczyć, że Marcin Bułka już w przeszłości był graczem Chelsea. Dołączył on do akademii The Blues w 2016 roku i spędził w niej trzy lata. Jednak do pierwszego składu na Stamford Bridge nie potrafił się przebić i przeniósł się wówczas do Paris Saint-Germain. W minionym sezonie rozegrał on 38 spotkań, w których 18 razy zachował czyste konto. Jego umowa z klubem z Nicei wygasa wraz z końcem sezonu 2025/26, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro.

