Polska poznała rywali w Lidze Narodów. Mogło być lepiej

18:42, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski po spadku z dywizji A zagra w dywizji B Ligi Narodów. W czwartek (12 lutego) odbyło się losowanie fazy grupowej. Biało-Czerwoni poznali swoich rywali.

Reprezentacja Polski
Obserwuj nas w
imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Liga Narodów: Polska poznała rywali. Wyniki losowania dywizji B

Reprezentacja Polski poprzednią edycję Ligi Narodów zakończyła na ostatnim 4. miejscu w swojej grupie. W efekcie Biało-Czerwoni prowadzeni wówczas przez Michała Probierza spadli z dywizji A. Następną edycję spędzą więc w dywizji B, gdzie będą walczyć o powrót do elity. W czwartek (12 lutego) odbyła się ceremonia losowania fazy grupowej Ligi Narodów.

Polska była rozstawiona w pierwszym koszyku dywizji B, tak więc automatycznie uniknęła takich drużyn jak Szkocja, Węgry czy Izrael. Ostatecznie wyniki losowania nie są złe, ale dało się trafić znacznie lepiej. Z drugiego koszyka do „polskiej grupy” wylosowana została Bośnia i Hercegowina. Następnie z trzeciego koszyka trafiliśmy Rumunię. Szczęścia zabrakło nam podczas losowania drużyn z czwartego koszyka. Mieliśmy trafić na Kosowo, ale ze względu na zasady ustalone przez UEFA finalnie do naszej grupy trafiła Szwecja. Co ciekawe, reprezentacja „Trzech Koron” może być naszym finałowym rywalem w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Rywale reprezentacji Polski w Lidze Narodów:

Grupa B4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja

Liga Narodów 2026/2027 rozpocznie się na jesień po Mistrzostwach Świata 2026. Tradycyjnie mecze fazy grupowej odbędą się od września do listopada. Faza pucharowa rozpocznie się w marcu i potrwa do czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź