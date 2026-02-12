Reprezentacja Polski po spadku z dywizji A zagra w dywizji B Ligi Narodów. W czwartek (12 lutego) odbyło się losowanie fazy grupowej. Biało-Czerwoni poznali swoich rywali.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Liga Narodów: Polska poznała rywali. Wyniki losowania dywizji B

Reprezentacja Polski poprzednią edycję Ligi Narodów zakończyła na ostatnim 4. miejscu w swojej grupie. W efekcie Biało-Czerwoni prowadzeni wówczas przez Michała Probierza spadli z dywizji A. Następną edycję spędzą więc w dywizji B, gdzie będą walczyć o powrót do elity. W czwartek (12 lutego) odbyła się ceremonia losowania fazy grupowej Ligi Narodów.

Polska była rozstawiona w pierwszym koszyku dywizji B, tak więc automatycznie uniknęła takich drużyn jak Szkocja, Węgry czy Izrael. Ostatecznie wyniki losowania nie są złe, ale dało się trafić znacznie lepiej. Z drugiego koszyka do „polskiej grupy” wylosowana została Bośnia i Hercegowina. Następnie z trzeciego koszyka trafiliśmy Rumunię. Szczęścia zabrakło nam podczas losowania drużyn z czwartego koszyka. Mieliśmy trafić na Kosowo, ale ze względu na zasady ustalone przez UEFA finalnie do naszej grupy trafiła Szwecja. Co ciekawe, reprezentacja „Trzech Koron” może być naszym finałowym rywalem w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Rywale reprezentacji Polski w Lidze Narodów:

Grupa B4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja

Liga Narodów 2026/2027 rozpocznie się na jesień po Mistrzostwach Świata 2026. Tradycyjnie mecze fazy grupowej odbędą się od września do listopada. Faza pucharowa rozpocznie się w marcu i potrwa do czerwca 2027 roku.