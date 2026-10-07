Probierz mógł wrócić do pracy. Pytał o niego polski klub

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Sandecja Nowy Sącz pytała o Michała Probierza

Michał Probierz w latach 2023-2025 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni awansowali na Mistrzostwa Europy 2024. Na wielkim turnieju nie poszło im najlepiej, ponieważ nie wygrali żadnego meczu w grupie, zajmując finalnie ostatnie 4. miejsce w tabeli. W trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026 rozstał się z drużyną narodową w cieniu skandalu po odebraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu.

Od czerwca 2025 roku pozostaje bez pracy, choć nieraz przymierzano go do zagranicznych reprezentacji. Z doniesień Michała Śmierciaka wynika, że była także szansa, aby wrócił na polskie podwórku. O 54-letniego szkoleniowca pytała Sandecja Nowy Sącz, a więc klub z Betclic 2. Ligi.

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– Ciekawostka z Sandecji Nowy Sącz. Nowym trenerem został Ireneusz Mamrot, ale klub kontaktował się również z Michałem Probierzem i Kazimierzem Moskalem. Presja na awans jest zatem bardzo poważna, a jeśli dobrze ucho przyłożyć, to słychać, że mocno sypnięto groszem na wynagrodzenie – napisał w mediach społecznościowych Michał Śmierciak.

Ostatecznie były selekcjoner nie związał się z Sandecją. Pracę w roli pierwszego trenera dostał Ireneusz Mamrot. Klub z Nowego Sącza ma bardzo duże ambicje, żeby w tym sezonie awansować poziom wyżej. Obecnie zajmują 9. miejsce po 10. kolejkach z dorobkiem 15 punktów.