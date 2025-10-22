Zieliński zagrał cały mecz w Interze! Włosi ocenili Polaka

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Przeciętny mecz Zielińskiego, Inter rozgromił Royale Union SG

Inter Mediolan wywiązał się z roli faworyta i bez problemów wywiózł z Belgii komplet punktów. Podopieczni Cristiana Chivu pokonali Royale Union SG aż (4:0). Po raz pierwszy od dawna pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał reprezentant Polski – Piotr Zieliński.

Przypomnijmy, że Zieliński w porównaniu do poprzedniego sezonu gra znacznie mniej. Rumuński szkoleniowiec wydaje się nieprzekonany do 31-latka. Jak dotąd pomocnik uzbierał jedynie 7 występów we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku łącznie 219 minut.

We wtorkowym meczu ani nie zachwycił, ani nie rozczarował. Zieliński zaprezentował się przeciętnie, otrzymując głównie ocenę 6 w skali 1-10. Włoskie media pochwaliły go za dwie konkretne akcje. Jedna z nich zapoczątkowała zdobycie bramki.

– Nie grał w podstawowym składzie Interu od zbyt dawna, by wymagać od niego więcej, niż dał dzisiaj. Zbyt wiele błędów na początku, gdy pressing Saint-Gilloise był duszący, ale jego doświadczenie i technika pozwoliły mu wyjść z tego znakomicie – pisze TuttomercatoWEB.

– Przebłyski jakości w kontekście występu o niskim tempie. Kiedy trzeba schować piłkę, wystarczą mu dwa zwody i cel zostaje osiągnięty. […] Wspaniałe podanie w pionie, które Lautaro – poruszając się niczym tancerz – uderza prosto w Scherpena. Jeszcze bardziej godne pochwały to zagranie do Bonny’ego, po którym Esposito zdobywa bramkę. Dwa zagrania godne jego renomy – pisze fcinternews.it.

– Niewidoczny. Prawie w ogóle go nie było widać, mimo że mecz był rozgrywany w stylu odpowiadającym jego charakterystyce – z grą w pionie – podsumował serwis Virgilio Sport.