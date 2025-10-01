Zieliński ocenił swój mecz w Lidze Mistrzów. Na to zwrócił uwagę

Christian Santi/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński podsumował swój występ w Lidze Mistrzów

Piotr Zieliński, przechodząc do Interu Mediolan, liczył na regularne występy i stopniowe wywalczenie miejsca w podstawowej jedenastce zespołu z San Siro. Jego pobyt w Mediolanie od samego początku jednak był daleki od oczekiwanego, a to głównie przez fakt, że konkurencja w drugiej linii zespołu jest olbrzymia.

Tak było w poprzedniej kampanii i podobnie sprawa wygląda w obecnym sezonie – polski pomocnik nie dostaje zbyt wielu szans na grę, a jego rola sprowadza się głównie do funkcji rezerwowego. 31-letni reprezentant Polski otrzymał od swojego trenera szansę gry w pierwszym składzie w ostatnim meczu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Po tym występie, który trwał w sumie 66 minut, nie krył zadowolenia z takiej możliwości.

– Mogę wnieść więcej bramek i asyst: na pewno pojawią się one w tym roku, muszę być bardziej agresywny w obronie, ale myślę, że dzisiaj dobrze sobie poradziłem. Od dłuższego czasu nie grałem w pierwszym składzie, ważne było dla mnie, aby dobrze zagrać i wnieść swój wkład – powiedział Piotr Zieliński cytowany przez oficjalną stronę Interu Mediolan.

– Mamy potencjał, aby zajść daleko w każdym rozgrywkach. Nie będzie to łatwe, ale postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Dzisiejsze zwycięstwo było fundamentalne, pokazaliśmy naszą siłę. W Lidze Mistrzów nigdy nie jest łatwo, cieszymy się, że zagraliśmy dobrze i wykazaliśmy się odpowiednim nastawieniem – dodał.

