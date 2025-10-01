Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Co czeka polskie kluby?

17:39, 1. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Superkomputer BETSiE przeprowadził symulację fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Czy polskie kluby wywalczą awans do rundy pucharowej? Oto prognoza dla Legii, Lecha, Rakowa i Jagiellonii.

Mileta Rajović
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Superkomputer BETSiE przewidział tabelę Ligi Konferencji

Według obliczeń superkomputera BETSiE żaden polski klub nie wywalczy bezpośredniej kwalifikacji do 1/8 finału. Wszystkie drużyny z Ekstraklasy powalczą o tę rundę w barażach.

Superkomputer wskazał, że spośród polskich klubów najwyższe 11. miejsce zajmie Legia Warszawa. Tuż za nią uplasują się Lech Poznań i Raków Częstochowa – kolejno 12. i 13. pozycja. Z kolei Jagiellonia Białystok ma zająć 20. lokatę.

Tabela końcowa Ligi Konferencji 2025/2026 wg BETSiE

MiejsceKlubPunkty
1Crystal Palace11.5
2Strasbourg11.3
3Szachtar Donieck10.6
4Fiorentina10.3
5Mainz 0510
6Rayo Vallecano9.8
7AZ Alkmaar9.7
8Sparta Praga9.3
9AEK Ateny9.1
10Rijeka8.8
11Legia Warszawa8.7
12Lech Poznań8.6
13Raków Częstochowa8.6
14Rapid Wiedeń8.5
15Dynamo Kijów8.4
16Lausanne Sport8.3
17Samsunspor8.3
18Sigma Ołomuniec8.1
19Slovan Bratysława8
20Jagiellonia Białystok8
21BK Häcken7.7
22Celje7.6
23Omonia Nikozja7.5
24Noah7.4
25CS U Craiova7.4
26Drita7.2
27Zrinjski Mostar7.2
28AEK Larnaka7.2
29KuPS Kuopio7.2
30Shamrock Rovers7.1
31Aberdeen7.1
32Shkëndija7
33Shelbourne7
34Hamrun Spartans7
35Lincoln Red Imps6.8
36Breidablik6.1

Ile drużyn awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji?

Do fazy pucharowej Ligi Konferencji awansują łącznie 24 drużyny. Osiem najlepszych przejdzie bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast pozostałe powalczą o kwalifikację w barażach. To oznacza, że po fazie ligowej z rozgrywkami pożegna się zaledwie dwanaście najsłabszych zespołów.

Czy wszystkie polskie kluby zajmą miejsca w TOP 24?

  • Tak
  • Nie
  • Tak 100%
  • Nie 0%

2+ Votes