Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Co czeka polskie kluby?

Superkomputer BETSiE przeprowadził symulację fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Czy polskie kluby wywalczą awans do rundy pucharowej? Oto prognoza dla Legii, Lecha, Rakowa i Jagiellonii.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Superkomputer BETSiE przewidział tabelę Ligi Konferencji

Według obliczeń superkomputera BETSiE żaden polski klub nie wywalczy bezpośredniej kwalifikacji do 1/8 finału. Wszystkie drużyny z Ekstraklasy powalczą o tę rundę w barażach.

Superkomputer wskazał, że spośród polskich klubów najwyższe 11. miejsce zajmie Legia Warszawa. Tuż za nią uplasują się Lech Poznań i Raków Częstochowa – kolejno 12. i 13. pozycja. Z kolei Jagiellonia Białystok ma zająć 20. lokatę.

Tabela końcowa Ligi Konferencji 2025/2026 wg BETSiE

Miejsce Klub Punkty 1 Crystal Palace 11.5 2 Strasbourg 11.3 3 Szachtar Donieck 10.6 4 Fiorentina 10.3 5 Mainz 05 10 6 Rayo Vallecano 9.8 7 AZ Alkmaar 9.7 8 Sparta Praga 9.3 9 AEK Ateny 9.1 10 Rijeka 8.8 11 Legia Warszawa 8.7 12 Lech Poznań 8.6 13 Raków Częstochowa 8.6 14 Rapid Wiedeń 8.5 15 Dynamo Kijów 8.4 16 Lausanne Sport 8.3 17 Samsunspor 8.3 18 Sigma Ołomuniec 8.1 19 Slovan Bratysława 8 20 Jagiellonia Białystok 8 21 BK Häcken 7.7 22 Celje 7.6 23 Omonia Nikozja 7.5 24 Noah 7.4 25 CS U Craiova 7.4 26 Drita 7.2 27 Zrinjski Mostar 7.2 28 AEK Larnaka 7.2 29 KuPS Kuopio 7.2 30 Shamrock Rovers 7.1 31 Aberdeen 7.1 32 Shkëndija 7 33 Shelbourne 7 34 Hamrun Spartans 7 35 Lincoln Red Imps 6.8 36 Breidablik 6.1

Ile drużyn awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji?

Do fazy pucharowej Ligi Konferencji awansują łącznie 24 drużyny. Osiem najlepszych przejdzie bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast pozostałe powalczą o kwalifikację w barażach. To oznacza, że po fazie ligowej z rozgrywkami pożegna się zaledwie dwanaście najsłabszych zespołów.