Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Co czeka polskie kluby?

Superkomputer BETSiE przewidział tabelę Ligi Konferencji
Według obliczeń superkomputera BETSiE żaden polski klub nie wywalczy bezpośredniej kwalifikacji do 1/8 finału. Wszystkie drużyny z Ekstraklasy powalczą o tę rundę w barażach.
Superkomputer wskazał, że spośród polskich klubów najwyższe 11. miejsce zajmie Legia Warszawa. Tuż za nią uplasują się Lech Poznań i Raków Częstochowa – kolejno 12. i 13. pozycja. Z kolei Jagiellonia Białystok ma zająć 20. lokatę.
Tabela końcowa Ligi Konferencji 2025/2026 wg BETSiE
|Miejsce
|Klub
|Punkty
|1
|Crystal Palace
|11.5
|2
|Strasbourg
|11.3
|3
|Szachtar Donieck
|10.6
|4
|Fiorentina
|10.3
|5
|Mainz 05
|10
|6
|Rayo Vallecano
|9.8
|7
|AZ Alkmaar
|9.7
|8
|Sparta Praga
|9.3
|9
|AEK Ateny
|9.1
|10
|Rijeka
|8.8
|11
|Legia Warszawa
|8.7
|12
|Lech Poznań
|8.6
|13
|Raków Częstochowa
|8.6
|14
|Rapid Wiedeń
|8.5
|15
|Dynamo Kijów
|8.4
|16
|Lausanne Sport
|8.3
|17
|Samsunspor
|8.3
|18
|Sigma Ołomuniec
|8.1
|19
|Slovan Bratysława
|8
|20
|Jagiellonia Białystok
|8
|21
|BK Häcken
|7.7
|22
|Celje
|7.6
|23
|Omonia Nikozja
|7.5
|24
|Noah
|7.4
|25
|CS U Craiova
|7.4
|26
|Drita
|7.2
|27
|Zrinjski Mostar
|7.2
|28
|AEK Larnaka
|7.2
|29
|KuPS Kuopio
|7.2
|30
|Shamrock Rovers
|7.1
|31
|Aberdeen
|7.1
|32
|Shkëndija
|7
|33
|Shelbourne
|7
|34
|Hamrun Spartans
|7
|35
|Lincoln Red Imps
|6.8
|36
|Breidablik
|6.1
Ile drużyn awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji?
Do fazy pucharowej Ligi Konferencji awansują łącznie 24 drużyny. Osiem najlepszych przejdzie bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast pozostałe powalczą o kwalifikację w barażach. To oznacza, że po fazie ligowej z rozgrywkami pożegna się zaledwie dwanaście najsłabszych zespołów.
