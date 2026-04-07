Real Madryt – Bayern Monachium: goście bliżej półfinału
Faworyt rywalizacji na Santiago Bernabeu nie był oczywisty. Real Madryt, specjalista od gry w Europie, podejmował Bayern Monachium, który w tym sezonie był niemal bezbłędny. Gospodarze od razu ruszyli do ataku i kilka razy sprawdzili Manuela Neuera, ale ten był na posterunku. Pierwsza bramka padła dopiero w 41. minucie. Po szybkim ataku Serge Gnabry dograł do Luisa Diaza, a ten płaskim strzałem pokonał Andrija Łunina.
Po zmianie stron Bawarczycy podkręcili tempo i podwyższyli prowadzenie kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry. Błąd w środku pola popełnił Alvaro Carreras, a całą akcję uderzeniem zza szesnastki zamknął Harry Kane. Tym razem asystę zanotował Michael Olise.
Real odpowiedział dopiero w 74. minucie. Trent Alexander-Arnold posłał mocne podanie wzdłuż pola karnego, a Kylian Mbappe strzałem z bliska pokonał Neuera, który wcześniej zanotował kilka efektownych interwencji.
Madrytczyków nie było stać na więcej. Bayern utrzymał korzystny wynik i w Monachium będzie bronił jednobrakowej przewagi. Rewanż zaplanowano na 15 kwietnia. Co ciekawe, dla Die Roten to pierwsze zwycięstwo na Bernabeu od 25 lat. W ten sposób Bawarczycy dokonali historycznego dla siebie wyczynu.
Real Madryt – Bayern Monachium 1:2 (0:1)
Mbappe – 74′ – Luis Diaz 41′, Kane 46′