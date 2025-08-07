Trudna przeprawa przed Lechem. Skrzypczak nie ma wątpliwości przed rewanżem

08:20, 7. sierpnia 2025 09:26, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Meczyki.pl (X)

Lech Poznań przegrał wczoraj 1:3 z zespołem Crveny zvezdy w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ekipa mistrzów Polski przed rewanżem w Serbii ma wiele pracy do wykonania, ale w zespole jest wiara, o czym mówi Mateusz Skrzypczak cytowany przez "Meczyki.pl".

Mateusz Skrzypczak
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Skrzypczak

Lech w trudnej sytuacji przed rewanżem

Lech Poznań w tym sezonie przede wszystkim chce powalczyć o grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dla wszystkich w Poznaniu wydaje się to celem numer jeden, choć wiadomo, że dojście do tego etapu rozgrywek jest dla klubów z PKO Ekstraklasy raczej tylko marzeniem. Od lat trudno nam bowiem znaleźć się w tym gronie, choć inne państwa stale mają tam swoich przedstawicieli.

Niestety i w tym sezonie wiele wskazuje na to, że awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie trudny. Po pierwszym meczu 3. rundy eliminacji, w której Lech Poznań przegrał z Crveną zvezdą 1:3, odwrócenie strat w rewanżu wydaje się być misją bardzo trudną. Wręcz niemożliwą, szczególnie, że mecz rozgrywany będzie w Serbii. Niemniej piłkarze Kolejorza nadal wierzą w awans, o czym powiedział po spotkaniu Mateusz Skrzypczak w Mix Zonie cytowany przez serwis „Meczyki.pl”.

Oczywiście, że wierzymy. Dlaczego mielibyśmy nie wierzyć? Mamy dwie bramki do odrobienia, pojedziemy tam i damy z siebie wszystko, żeby tak było – stwierdził reprezentant Polski i defensor klubu ze stolicy Wielkopolski.

Rewanż w Belgradzie już we wtorek 12 sierpnia 2025 roku o godzinie 21:00.

