Legia dopięła transfer. Gwiazdor odchodzi z klubu

Legia Warszawa dopięła odejście Marca Guala z zespołu. Napastnik przeniesie się do portugalskiego Rio Ave, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Marc Gual odchodzi z Legii Warszawa

Legia Warszawa w ostatnim czasie jest bardzo aktywna na rynku transferowym, a przynajmniej sporo dzieje się wokół klubu z Łazienkowskiej w kontekście transferów. Z jednej strony nadal poszukiwane są nowe nazwiska, które wzmocnią zespół. W tym kontekście padają nowe nazwiska, jak chociażby Krystian Bielik. Z drugiej jednak strony coraz większe odejścia z klubu są zapowiadane w mediach.

Mowa bowiem nie tylko o przenosinach Jana Ziółkowskiego do AS Romy, ale i odejściu Marca Guala. To bowiem – po kilku dniach intensywnych spekulacji – w końcu ma się potwierdzić. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Legia Warszawa doszła do porozumienia z portugalskim Rio Ave ws. transferu Marca Guala. Oznacza to, że Hiszpan przeniesie się na Półwysep Iberyjski.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał dla Legii Warszawa tylko dwa mecze. W poprzedniej kampanii wystąpił dla tej ekipy jednak aż 48 razy i zdobył 19 goli. Zaliczył także osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Hiszpana na 1,5 miliona euro. Wcześniej spekulowano, że mimo wszystko może on zostać w PKO Ekstraklasie, mówiło się m.in. o Górniku Zabrze.

