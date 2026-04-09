Hit Ligi Mistrzów za darmo w TV! TVP ogłosiła decyzję

Puchar Ligi Mistrzów

Starcie gigantów odbędzie się w TVP

Liga Mistrzów powoli zmierza do końca. W przyszłym tygodniu odbędą się kluczowe spotkania, decydujące o tym, kto znajdzie się w gronie półfinalistów. Tymczasem Telewizja Polska przekazała informację, jakie spotkanie będzie transmitowane w otwartej antenie.

Na stronie TVPSport.pl przekazano informację, że na żywo będzie emitowane środowe starcie z udziałem Bayernu Monachium i Realu Madryt. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Królewscy przystąpią do tej potyczki, chcąc odrobić stratę z pierwszego meczu, w którym przegrali różnicą jednego trafienia (1:2). Lider ligi niemieckiej wierzy natomiast, że postawi kropkę nad „i” w kontekście awansu.

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą byli Bawarczycy. Raz natomiast zwyciężył Real, a w dwóch potyczkach padł remis. Po raz ostatni obie ekipy w Monachium rywalizowały ze sobą w kwietniu 2024 roku. Wówczas spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

Zanim jednak do tego dojdzie, oba zespoły rozegrają swoje mecze w rodzimych rozgrywkach. Bayern zmierzy się na wyjeździe z FC St. Pauli, z kolei ekipa z Madrytu stanie do rywalizacji z Gironą. Real ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach, ulegając kolejno Mallorce (1:2) oraz Bayernowi (1:2).