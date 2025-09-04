Tevez nazwał go „nowym Messim”, a Chelsea pominęła w kadrze na LM

Chelsea wraca do Ligi Mistrzów po dwóch latach przerwy. Według "Chelsea.news" największym zaskoczeniem jest brak w kadrze Facundo Buonanotte, porównywanego przez Carlosa Teveza do Lionela Messiego.



Buonanotte pominięty w kadrze Chelsea na Ligę Mistrzów

Chelsea zajęła czwarte miejsce w poprzednim sezonie Premier League, co pozwoliło jej wrócić do Champions League. The Blues w fazie ligowej będą mierzyli się między innymi z Bayernem Monachium, Barceloną i Napoli, co oznacza wyjątkowo wymagające starcia już na starcie rywalizacji.

W środę The Blues ogłosili oficjalną listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek. Do kadry trafili Jorrel Hato, Joao Pedro, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho i Liam Delap. Zabrakło natomiast miejsca dla Facundo Buonanotte.

Argentyńczyk dołączył do Chelsea tuż przed końcem letniego okienka na wypożyczenie z Brighton i otwarcie mówił o marzeniu gry w Lidze Mistrzów. Teraz jednak będzie musiał skupić się na występach w Premier League oraz krajowych pucharach. Decyzja klubu zaskakuje tym bardziej, że Carlos Tevez jeszcze niedawno porównywał młodego pomocnika do Lionela Messiego.

The Blues rozpoczną kampanię w tych elitarnych rozgrywkach 17 września od wyjazdowego starcia z Bayernem Monachium. Kibice liczą, że drużyna, która w przeszłości dwukrotnie sięgała po trofeum, ponownie udowodni swoją siłę w turnieju.

