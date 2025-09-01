Chelsea oficjalnie potwierdziła zaskakujący transfer last minute

Chelsea poinformowała o sprowadzeniu Facundo Buonanotte na zasadzie rocznego wypożyczenia z Brighton. Argentyńczyk ma wzmocnić ofensywę The Blues w nadchodzącym sezonie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea wzmacnia ofensywę. Buonanotte dołącza z Brighton

Chelsea oficjalnie ogłosiła transfer Facundo Buonanotte. Klub z Londynu porozumiał się z Brighton w sprawie wypożyczenia 20-letniego ofensywnego pomocnika na cały sezon.

Buonanotte jest dwukrotnym reprezentantem Argentyny. Może występować zarówno jako klasyczna „dziesiątka”, jak i na skrzydłach. – Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Chelsea. To dla mnie wielka szansa i chcę dać z siebie jak najwięcej, by pomóc drużynie i sztabowi – powiedział zawodnik w pierwszych słowach po transferze.

Karierę rozpoczął w Rosario Central, gdzie zadebiutował w dorosłym zespole w lutym 2022 roku. W barwach argentyńskiego klubu rozegrał 32 mecze i zdobył cztery bramki. Rok później przeniósł się do Brighton, które szybko wprowadziło go do pierwszej drużyny.

W ekipie Mew zagrał w 50 spotkaniach i pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Leicester City. Dla ekipy Lisów rozegrał 35 meczów i strzelił sześć goli.

Na arenie międzynarodowej zadebiutował w 2023 roku przeciwko Indonezji. Rok później wystąpił ponownie w meczu z Salwadorem. Teraz przed nim nowe wyzwanie na Stamford Bridge, gdzie będzie walczył o miejsce w składzie Chelsea i okazję do pokazania swojego talentu na najwyższym poziomie.

