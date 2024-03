Tego rywala FC Barcelona chce uniknąć w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona w dobrym stylu zameldowała się w 1/4 finału Ligi Mistrzów

W poprzedniej rundzie odprawiła z kwitkiem Napoli

Teraz chciałaby uniknąć rywalizacji z Manchesterem City

FC Barcelona chce uniknąć Manchesteru City w ćwierćfinale LM

FC Barcelona bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz z Napoli zakończył się remisem 1:1, ale Katalończycy w rewanżu pewnie zwyciężyli 3:1. Zespół Xaviego dwumeczu prezentował się ze znacznie lepszej strony niż rywal z Włoch.

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek o godzinie 12:00. Na tym etapie nie ma już żadnych ograniczeń i każdy może trafić na każdego. Zdaniem mediów Katalończycy chcą szczególnie uniknąć jednego rywala i nie chodzi tutaj o Real Madryt.

Zdaniem Mundo Deportivo jest tylko jeden zespół, z którym szatnia Blaugrany wolałaby uniknąć potyczki. To Manchester City Pepa Guardioli. The Citizens bronią tytułu z poprzedniego roku i w obecnej kampanii również są wskazywani jako główny faworyt do zwycięstwa w całym turnieju.

