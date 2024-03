BILD informuje, że Bayern Monachium nadal próbuje zatrzymać Alphonso Daviesa. Bawarczycy podczas niedawnych rozmów mieli zaoferować Kanadyjczykowi 14 mln euro za sezon gry, co wciąż jest znacznie poniżej jego oczekiwań.

IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern liczy, że przedłuży kontrakt z Daviesem

Kanadyjczyk ma jednak spore oczekiwania

Jest łączony z transferem do Realu

Bayern przedstawił Daviesowi nową ofertę kontraktu

W zeszłym miesiącu rozeszła się wiadomość, że Real Madryt doszedł do porozumienia z Daviesem w sprawie letniej przeprowadzki i że transfer jest bliski sfinalizowania. W rzeczywistości jednak Kanadyjczykowi wciąż daleko do przenosin do Madrytu, choć decyzja leży w jego rękach.

Mówiło się, że rozmowy pomiędzy Kanadyjczykiem a Bayernem Monachium utknęły w martwym punkcie, ponieważ defensor oczekuje nowego kontraktu na poziomie 20 mln euro rocznie. Tymczasem Dyrektor sportowy Christoph Freund w niedawnym wywiadzie przyznał, że rozmowy z Daviesem wciąż trwają i przebiegają w dobrej atmosferze.

Teraz niemiecki BILD donosi, że Bayern przedstawił swojemu piłkarzowi nową ofertę. Bawarczycy są skłonni zapłacić mu 14 mln euro za sezon. Wciąż nie wiadomo jednak, jaka będzie odpowiedź Kanadyjczyka, którego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku.

