„Takiego Lewandowskiego Barcelona potrzebuje jak tlenu”

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w wygranym 7:2 meczu Barcelony z Newcastle w Lidze Mistrzów. Hiszpański "Sport" bez ogródek podsumował występ kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski oceniony za mecz z Newcastle

Robert Lewandowski nie miał łatwego zadania w pierwszej połowie meczu z Newcastle. Napastnik Barcelony był na każdym kroku pilnowany przez defensorów angielskiej drużyny. Przełamanie przyszło dopiero po przerwie, gdy Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Tak o występie Lewandowskiego napisał Sport: – Dużo pracy Polaka bez piłki i przywiązywania do siebie środkowych obrońców. Dał z siebie wszystko i po zmarnowaniu klarownej okazji doczekał się nagrody w postaci dwóch goli w drugiej połowie. Najpierw precyzyjne wykończenie prawą nogą, a potem trafienie głową, które pozwoliło mu wrócić do formy, jakiej Barcelona potrzebuje jak tlenu – napisano.

„Lewy” otrzymał notę 8 w dziesięciostopniowej skali. Lepsi od niego byli dwaj koledzy z formacji ofensywnej, czyli Yamal oraz Raphinha. Obaj otrzymali „dziewiątki”. Warto również podkreślić, że Lewandowski został rekordzistą Ligi Mistrzów. Polak trafiał w tych rozgrywkach przeciwko 41 zespołom.

W drugiej połowie meczu Barcelony z Newcastle na placu gry pojawił się też Wojciech Szczęsny, który zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. – Niespodziewany udział w meczu po kontuzji Joana Garcii. Spokojny jak zwykle, nawet odważył się na kilka zwodów w polu karnym – podsumowano jego grę w Sporcie.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”