Lewandowski rekordzistą Ligi Mistrzów! Pobił wynik Messiego

Robert Lewandowski ustrzelił dwie bramki w rywalizacji z Newcastle United i został rekordzistą Ligi Mistrzów. Polak trafiał w tych rozgrywkach przeciwko 41 zespołom.

Lewandowski zostawił Messiego w tyle. Jest nowym rekordzistą

Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie Barcelony na środowy mecz z Newcastle United. Hansi Flick zaufał ponownie jemu, sadzając na ławce rezerwowych Ferrana Torresa. Do przerwy Polak mógł mieć na swoim koncie gola, ale w dogodnej sytuacji zatrzymał go Dan Burn. Po zmianie stron udało mu się przełamać.

Najpierw Lewandowski strzałem głową umieścił piłkę w siatce, a kilka minut później wykończył kontratak, wykorzystując sytuację sam na sam z Aaronem Ramsdale’em. Na tym jego strzeleckie popisy się zakończyły, bowiem Flick zdjął go z boiska.

Dla Lewandowskiego to wyjątkowe chwile. Bramki z Newcastle United sprawiły, że stał się on samodzielnym rekordzistą Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o liczbę drużyn, przeciwko którym trafiał do siatki w tych rozgrywkach. Razem ze Srokami ma ich już na rozkładzie aż 41.

📊 Robert Lewandowski strzelił właśnie bramkę 41 drużynie w Lidze Mistrzów UEFA. Jest to rekord – brawo dla Polaka! 🇵🇱 — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 18, 2026

Dotychczasowym rekordzistą był Leo Messi. W fazie ligowej Lewandowski wyrównał jego dorobek, pokonując bramkarza FC Kopenhagi. Teraz może cieszyć się samodzielnym prowadzeniem w tej klasyfikacji.