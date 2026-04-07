Tak Real zagra z Bayernem! Arbeloa zostawił gwiazdę na ławce

19:39, 7. kwietnia 2026 20:55, 7. kwietnia 2026
Michał Stompór

Real Madryt - Bayern Monachium to spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pierwsza odsłona hitowej rywalizacji odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu. Znamy oficjalne skład na ten mecz.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Na placu boju pozostało osiem drużyn. W ćwierćfinale nie brakuje hitów, a największym z nich wydaje się starcie Real MadrytBayern Monachium. Trudno wskazać faworyta do awansu w tej parze. Bawarczycy ostatnią porażkę zaliczyli 24 stycznia, natomiast Królewscy są specjalistami od Champions League. Zmagania Los Blancos z Die Roten zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

Znamy już oficjalne składy na pojedynek na Estadio Santiago Bernabeu. Alvaro Arbeloa nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Thibaut Courtois, Ferland Mendy i Rodrygo. To oznacza, że w wyjściowej jedenastce znaleźli się m.in. Andrij Łunin, Alvaro Carreras i Thiago Pitarch. Z kolei na ławce rezerwowych mecz rozpoczną Jude Bellingham czy Eduardo Camavinga.

Bayern przystąpi do tego starcia w najmocniejszym możliwym składzie. Dyspozycję Łunina sprawdzą między innymi Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise i Serge Gnabry. W drugiej połowie na boisku mogą pojawić się tacy zawodnicy, jak Lennart Karl i Jamal Musiala.

Real Madryt – Bayern Monachium: oficjalne składy

Real Madryt: Andrij Łunin – Alvaro Carreras, Dean Huijsem Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold – Arda Guler, Aurelien Tchuameni, Thiago Pitarch. Federico Valverde – Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Bayern Monachium: Manuel Neuer – Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisić – Aleksandar Pavlović, Serge Gnabry, Joshua Kimmich – Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise

