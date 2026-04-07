Arsenal we wtorkowy wieczór mierzył się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Pierwszy mecz zakończył się triumfem Kanonierów 1:0. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Kai Havertz.

We wtorkowy wieczór odbyły się pierwsze ćwierćfinałowe spotkania w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W jednym z meczów oglądaliśmy starcie, w którym Arsenal mierzył się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Liderzy Premier League byli zdecyodwanym faworytem przed pierwszym gwizdkiem. Podopieczni Ruiego Borgesa jednak są niewygodnym przeciwnikiem i mogliśmy się spodziewać bardzo ciekawe starcia na Estadio Jose Alvalade.

Pierwsza odsłona rywalizacji nie przyniosła wielu emocji. Zarówno Sporting Lizbona, jak i Arsenal mieli swoje okazje bramkowe, ale finalnie nic z tego nie wyniknęło. Fani mogli czuć się rozczarowani, ponieważ ewidentnie zespoły grały na zaciągniętym ręcznym. Rywalizacja do przerwy wskazywała bezbramkowy remis.

W drugiej połowie oglądaliśmy zepchnięty do defenysywy Sporting Lizbona. Arsenal częściej operował z piłką przy nodze. Podopieczni Mikela Artety jednak tego dnia kompletnie nie mieli pomysłu na rozmontowanie defensywy przeciwnika. Wydawało się już, że mecz na Estadio Jose Alvalade zakończy się bezbramkowym remisem, ale w samej końcówce zwycięskiego gola strzelił Kai Havertz. Tym samym Niemiec dał Kanonierom cenny triumf.

Arsenal przed rewanżem czeka domowa rywalizacja ligowa z Bournemouth. Sporting Lizbona natomiast w najbliższym meczu zmierzy się z Estrelą Amadora.

Sporting Lizbona – Arsenal 0:1

Havertz (90+1′)