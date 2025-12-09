Real w opałach. Największa gwiazda może opuścić mecz z Man City

Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City w skrajnie osłabionym składzie. Według AS Kylian Mbappe ma problemy z nogą i jego występ stoi pod znakiem zapytania, podczas gdy aż siedmiu innych zawodników już wypadło z gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mbappe może nie zagrać przeciwko City

Real Madryt stoi przed jednym z najtrudniejszych meczów sezonu. Zespół szykuje się na starcie z Manchesterem City, mając do dyspozycji jedynie czterech zdrowych obrońców. Z powodu urazów nie wystąpią Militao, Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba ani Mendy. Poza kadrą znajdą się również Huijsen i Camavinga, którzy nie trenowali w przeddzień meczu.

Real Madryt martwi się także o Kyliana Mbappe. Napastnik odczuwa ból w lewej nodze, a z klubu płyną sygnały, że jeśli zagra, będzie mocno ograniczony. Decyzja o jego występie zapadnie w ostatniej chwili, być może dopiero w dniu meczu.

Real Madryt stara się budować morale. Zawodnicy i sztab spotkali się przed treningiem, by podkreślić jedność w obliczu trudności. Xabi Alonso i Tchouameni przypomnieli drużynie, że odpowiedzialność za ostatnie wyniki ponoszą wspólnie. Zespół chce wykorzystać to spotkanie jako nowy początek, szczególnie że rywal jest w świetnej formie.

Real Madryt rozważa sięgnięcie po młodych zawodników z akademii. W treningu udział wzięli Joan Martinez, Valdepenas i Cestero. Arbeloa określa Cestero jako najlepszą „szóstkę” w Hiszpanii na jego poziomie wiekowym. Szanse na jego obecność w kadrze na mecz z City są duże, zwłaszcza że braki kadrowe są wyjątkowo poważne.

Real Madryt prawdopodobnie powoła także Joana Martineza oraz Valdepenasa. Obaj trenowali z pierwszą drużyną przez dwa ostatnie dni. Ich wszechstronność może okazać się kluczowa, szczególnie przy zbliżającym się meczu ligowym z Alaves.

