Tchouameni stanął w obronie Alonso. „To nie wina trenera”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt w kryzysie. Aurelien Tchouameni zabrał głos

Real Madryt gra poniżej oczekiwań w ostatnich tygodniach, a w poprzedniej kolejce La Ligi sensacyjnie przegrał 0:2 z Celtą Vigo. Jeszcze niedawno zespół Królewskich miał pięciopunktową przewagę nad Barceloną w ligowej tabeli, natomiast obecnie traci już cztery oczka do swojego największego rywala. W związku z tym coraz częściej mówi się o możliwym zakończeniu współpracy z Xabim Alonso, pod którego wodzą wyniki drużyny Los Blancos są zdecydowanie poniżej oczekiwań.

W tę środę (10 grudnia) Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Według niektórych źródeł hiszpański trener może zostać zwolniony, jeśli nie wygra jutrzejszego pojedynku.

W konferencji prasowej przed hitowym meczem udział wziął Aurelien Tchouameni, który postanowił stanąć w obronie 44-letniego szkoleniowca. Pomocnik zaznaczył, że odpowiedzialność za ostatnie niepowodzenia nie powinna spadać wyłącznie na menedżera, który przecież nie rozegra spotkania za zawodników.

– Przeciwko Celcie trener miał dobry plan. Ale to my, piłkarze, jesteśmy na boisku. Jeśli przegraliśmy 0:2, to dlatego, że mieliśmy problem, na przykład brakowało nam intensywności. To nie jest wina szkoleniowca. Poprawimy się. Jeżeli nie będziemy grać na sto procent, bardzo trudno będzie wygrywać mecze. Musimy zrozumieć, iż żeby zwyciężać, trzeba dawać z siebie wszystko. W ostatnim pojedynku tego nie zrobiliśmy, a jutro musimy to zrobić – powiedział etatowy reprezentant Francji.