Milan proponuje Barcelonie sensacyjną wymianę z udziałem Lewandowskiego

Robert Lewandowski od kilku tygodni znajduje się na celowniku Milanu. Według „Mundo Deportivo” Włosi chcą zaproponować Barcelonie wymianę z udziałem Polaka i Christophera Nkunku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan celuje w transfer Lewandowskiego

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny przyszłości w FC Barcelonie. Kontrakt napastnika kończy się po sezonie, a Blaugrana już przygotowuje się na scenariusz bez Polaka w swoim składzie szukając jego następcy. Lewandowski wciąż jest kluczowy dla Hansiego Flicka, ale wiek i wysokość pensji sprawiają, że Duma Katalonii waha się z decyzją.

Według „Mundo Deportivo” Milan widzi w tej sytuacji szansę. Klub z Serie A bada możliwość pozyskania Lewandowskiego już zimą, a nie dopiero latem. Doniesienia sugerują nawet, że Rossoneri chcą zaproponować niespodziewaną wymianę, w ramach której do Barcelony mógłby trafić Christopher Nkunku. Taki ruch zapewniłby Katalończykom natychmiastowe wzmocnienie ofensywy.

Milan już spotkał się z agentem Pinim Zahavim. Reprezentuje on obu piłkarzy, więc mediacja wydawała się logicznym krokiem. Jednak osoby z otoczenia Lewandowskiego stanowczo zaprzeczyły, że jakiekolwiek spotkanie w temacie Polaka miało się odbyć.

Robert Lewandowski w obecnej kampanii często ustępuje miejsca Ferranowi Torresowi, co dodatkowo komplikuje pozycję Polaka. Taki układ sprzyja spekulacjom, które Milan próbuje wykorzystać, licząc na korzystną okazję.

Rossoneri patrzą na projekt w dłuższej perspektywie. Wymiana z Barceloną mogłaby stworzyć szansę obu klubów. Na razie jednak pozostaje to jedynie koncepcją, której dalsze losy zależą od wielu czynników.

