Real na Bayern bez kluczowego gracza. Powrót będzie cudem

Real Madryt podejmie Bayern Monachium bez kluczowego zawodnika. Czy Thibaut Courtois będzie gotowy na rewanż? Hiszpańskie media traktują ewentualny powrót Belga jako "cud".

Real kontra Bayern bez bramkarza. Zdąży na rewanż?

Już 7 kwietnia na Santiago Bernabeu dojdzie do hitowego starcia Real Madryt kontra Bayern Monachium. Gospodarze przystąpią do tego pojedynku bez podstawowego golkipera. Thibaut Courtois zmaga się z urazem mięśniowym i nie jest nawet blisko powrotu na boisko.

Reprezentanta Belgii w pierwszej odsłonie ćwierćfinałowego dwumeczu zastąpi Andrij Łunin. Czy gwiazdor Królewskich wystąpi na Allianz Arena? Wstępne prognozy zakładały dłuższą absencję, wynoszącą co najmniej siedem spotkań. Najnowsze doniesienia z Hiszpanii również nie są zbyt optymistyczne.

Javier Rodríguez Pascual poinformował, że Ferland Mendy będzie gotowy do gry za około 14 dni. Natomiast „sytuacja Belga wygląda jeszcze gorzej. Byłoby niemal cudem, gdyby był dostępny na rewanż z Bayernem”.

Real do zmagań z Bawarczykami na pewno przystąpi bez Rodrygo, który doznał poważnej kontuzji kolana. Zagrożony jest także występ Daniego Ceballosa.