Jednak nie Real! Finalista Ligi Mistrzów prowadzi w walce o Olise

To PSG, a nie Real Madryt, ma aktualnie prowadzić w rywalizacji o sprowadzenie do zespołu Michaela Olise z Bayernu Monachium. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Diario AS".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

PSG wyprzedza Real w rywalizacji o pozyskanie Olise

Michael Olise stał się w ostatnim czasie chyba najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem na europejskim rynku transferowym. Francuz swoją świetną postawę w barwach Bayernu Monachium potwierdza właśnie na mundialu, gdzie jest jednym z liderów reprezentacji Francji. Nie może więc dziwić, że chciałby go u siebie właściwie każdy zespół na Starym Kontynencie.

Długo wydawało się, że liderem w wyścigu o jego pozyskanie może być Real Madryt. Królewscy w ostatnim czasie zintensyfikowali działania, ale okazuje się, że lider jest inny. Według informacji przekazanych przez serwis „Diario AS” to PSG, a nie Real, w tym momencie przewodzi rozmowom transferowym z Bayernem Monachium. Jak przekazano, kwota takiej transakcji mogłaby być nawet niższa niż 222 miliony euro, które kilka lat temu zapłacono za Neymara.

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Michael Olise w zakończonym sezonie wystąpił w sumie w 52 meczach, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To wręcz kosmiczne liczby, szczególnie jeśli chodzi o liczbę ostatnich podań. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 18 występów w narodowej reprezentacji i siedem trafień.

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