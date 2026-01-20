Real wraca do Europy. Arbeloa jasno przed ważnym wieczorem

Real Madryt zmierzy się w spotkaniu fazy zasadniczej Ligi Mistrzów z AS Monaco. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Przed nim głos zabrał szkoleniowiec Królewskich.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa przed starciem Real Madryt – AS Monaco

Real Madryt wraca we wtorkowy wieczór do gry w Lidze Mistrzów. W pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku w tych rozgrywkach ekipa z La Liga zmierzy się z AS Monaco. Przed tym starciem głos zabrał trener Królewskich.

– Zespół jest w dobrej formie i pełen determinacji. Po sobotnim zwycięstwie, wiedząc, że to bardzo ważny turniej, jutrzejsze zwycięstwo przybliży nas do celu. Rozumiemy jego znaczenie – mówił podczas przedmeczowej konferencji prasowej Alvaro Arbeloa cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

Stołeczna ekipa podejdzie do tej potyczki po cennym zwycięstwie z Levante (2:0). Z kolei w elitarnych rozgrywkach Real ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po porażce z Manchesterem City (1:2).

Madrycka drużyna plasuje się obecnie na siódmym miejscu w tabeli Ligi Mistrzów. Legitymuje się bilansem 12 punktów. Do lidera, Arsenalu, traci natomiast sześć oczek.

Real Madryt ogólnie w tym tygodniu rozpoczyna styczniowy maraton spotkań. Najpierw zmierzy się z Monaco, kilka dni później w La Liga z Villarrealem. Z kolei w przyszłym tygodniu Królewskich czekają potyczki kolejno z Benfiką Lizbona oraz Rayo Vallecano. Dopiero przy okazji ligowego starcia z Valencią drużyna Arbeloi podejdzie do meczu z tygodniowym cyklem treningowym.