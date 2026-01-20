Atletico patrzy w przyszłość. Decyzje zapadają po cichu

Atletico Madryt może latem pożegnać kilku ofensywnych graczy. "Marca" przekazała natomiast wieści, kto może zasilić Los Colchoneros w ataku w trakcie letniego okna transferowego.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Goncalo Ramos znalazł się na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt tej zimy skupia swoją uwagę na tym, aby wypełnić lukę po Conorze Gallagherze. W każdym razie klub z Wanda Metropolitano jednocześnie spogląda w przyszłość, mając w planach przebudowę ofensywy. Ciekawe wieści ujawniła „Marca”.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje o tym, że klub z La Liga może ruszyć po Kang-in Lee z Paris Saint-Germain. Reprezentant Korei Południowej ma być znany dyrektorowi sportowemu stołecznej ekipy Mateu Alemany’emu. Sama transakcja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania, ponieważ ekipa z Ligue 1 nie planuje sprzedaży zawodnika.

Hiszpańska gazeta przekazała z kolei, że decydenci Atletico mają plan, aby pozyskać nowego napastnika. Jednocześnie wśród kandydatów, którzy znaleźli się na liście życzeń klubu, jest Goncalo Ramos. Portugalski napastnik mógłby w pewien sposób wypełnić pustkę w madryckiej drużynie, jeśli pożegnaliby się z nią kolejno Julian Alvarez, Antoine Griezmann czy Alexander Sorloth.

Atletico aktualnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli La Liga z 41 punktami na koncie. Do lidera, FC Barcelony, traci osiem oczek. Tymczasem już w środę ekipa Diego Simeone zmierzy się w Lidze Mistrzów z Galatasaray. Z kolei w następnej kolejce ligi hiszpańskiej Los Colchoneros zagrają z Mallorcą.